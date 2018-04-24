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В Уфе инспектору-взяточнику, угнавшему автомобиль, дали условный срок
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В Уфе инспектору-взяточнику, угнавшему автомобиль, дали условный срок 

ufa1.ru 44 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В столице республики на скамье подсудимых оказался бывший сотрудники полиции. Мужчину обвиняли по трем уголовным статьям: мелкое взяточничество, угон с угрозой насилия и превышение должностных полномочий. Вердикт судей удивил обвинителей: инспектора приговорили к условному сроку
В ноябре прошлого года мужчина трудился В ДПС. Он остановил водителя, который при развороте выехал на встречку. Но вместо протокола попросил у нарушителя 2000 рублей. Передачу взятки заметили сотрудники собственной безопасности, которые находились в припаркованной рядом машине. Как только инспектор заметил их, он решил пуститься в бега. Мужчина остановил проезжающую мимо машину Chevrolet Niva, угрожая табельным оружием, пригрозил водителю и приказал ехать. На одном из перекрестков беглец выскочил из машины. В этот же день его задержали.
— Из органов мужчину уволили. Суд приговорил бывшего инспектора к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением занимать должности в органах государственной власти в течение двух лет, — рассказали в прокуратуре республики.
Прокуратура планирует обжаловать мягкое наказание.
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