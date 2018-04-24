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Утром на тюменской трассе погибли два человека: у фуры во время движения «выстрелело» колесо
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Утром на тюменской трассе погибли два человека: у фуры во время движения «выстрелело» колесо 

72.ru 37 минут назад
Фото: 72.ru
ДТП с трагическими последствиями случилось сегодня, 24 апреля, в восьмом часу утра в Абатском районе. Трагедия случилась на 364-м километре дороги Тюмень-Омск. В авраии погибли два человека.
— По предварительным данным, в большегрузе DAF, следующем из Омска в сторону Тюмени, «выстрелило» переднее левое колесо. В результате этого фуру замотало по дороге, водитель потерял управление автомобилем, большегруз опрокинулся в кювет. 36-летний водитель автомобиля и 41-летняя пассажирка погибли на месте ДТП, они оказались зажаты в кабине большегруза, — сообщиил в пресс-службе ГИБДД. Движение по федеральной автодороге осуществляется в полном объеме, на месте ДТП работают два наряда ДПС, обеспечивая проезд транспорта.
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