Два человека погибли на федеральной трассе под Тюменью из-за лопнувшего колеса большегруза

В Абатском районе из-за лопнувшего колеса фуры произошло ДТП с погибшими.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, трагедия произошла на 364-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск.

«По предварительным данным, в большегрузе ДАФ, следующем из Омска в сторону Тюмени, «выстрелило» переднее левое колесо. В результате этого фуру «замотало» по дороге, водитель потерял управление автомобилем, большегруз опрокинулся в кювет», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В аварии погибли водитель большегруза и его пассажирка, которых зажало в кабине.