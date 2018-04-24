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Два человека погибли на федеральной трассе под Тюменью из-за лопнувшего колеса большегруза
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Два человека погибли на федеральной трассе под Тюменью из-за лопнувшего колеса большегруза 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Абатском районе из-за лопнувшего колеса фуры произошло ДТП с погибшими.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, трагедия произошла на 364-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск.
«По предварительным данным, в большегрузе ДАФ, следующем из Омска в сторону Тюмени, «выстрелило» переднее левое колесо. В результате этого фуру «замотало» по дороге, водитель потерял управление автомобилем, большегруз опрокинулся в кювет», — отмечают в пресс-службе ведомства.
В аварии погибли водитель большегруза и его пассажирка, которых зажало в кабине.
Фото Евгения Поторочина
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