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В Красноярске грузовик не вписался в поворот и упал на бок
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В Красноярске грузовик не вписался в поворот и упал на бок 

АиФ Красноярск 31 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
ДТП с грузовиком Hyundai произошло днём 24 апреля в Красноярске на перекрёстке улиц Семафорная и Матросова. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети.
Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала обстоятельства аварии. Грузовик начал двигаться быстрее, вероятно, чтобы успеть проехать на зеленый сигнал светофора. При этом на повороте его занесло и в результате опрокинуло на обочину, при этом перекрыв для транспорта одну полосу движения.
В ГИБДД сообщили, что пострадавших в ДТП нет.
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