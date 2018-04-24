В Красноярске грузовик не вписался в поворот и упал на бок

ДТП с грузовиком Hyundai произошло днём 24 апреля в Красноярске на перекрёстке улиц Семафорная и Матросова. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети.

Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала обстоятельства аварии. Грузовик начал двигаться быстрее, вероятно, чтобы успеть проехать на зеленый сигнал светофора. При этом на повороте его занесло и в результате опрокинуло на обочину, при этом перекрыв для транспорта одну полосу движения.