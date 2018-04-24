В Симферополе из-за столкновения грузовика и легковушки образовалась пробка

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. На Ялтинской объездной дороге в Симферополе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

Информации о погибших в результате ДТП пока нет.

В результате аварии образовалась пробка, которая растянулась по ул. Киевская от торгового центра «Южная галерея» до Московского кольца. Так, некоторые сообщают, что этот участок дороги они преодолели в течение часа.

Пробка на объездной в Симферополе из-за столкновения грузового и легкового автомобилей. 24 апреля 2018