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В Симферополе из-за столкновения грузовика и легковушки образовалась пробка
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В Симферополе из-за столкновения грузовика и легковушки образовалась пробка 

РИА Новости Крым 22 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. На Ялтинской объездной дороге в Симферополе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
Информации о погибших в результате ДТП пока нет.
В результате аварии образовалась пробка, которая растянулась по ул. Киевская от торгового центра «Южная галерея» до Московского кольца. Так, некоторые сообщают, что этот участок дороги они преодолели в течение часа.
Пробка на объездной в Симферополе из-за столкновения грузового и легкового автомобилей. 24 апреля 2018
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