Ещё
Под Сызранью на трассе М-5 столкнулись четыре большегруза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Сызранью на трассе М-5 столкнулись четыре большегруза 

Волга Ньюс 44 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
Около 15:30 на 918 км трассы М-5 столкнулись четыре попутных грузовика, двигавшиеся в направлении Москвы.
В результате пострадал водитель Mercedes. Его вытаскивали из кабины с помощью спецоборудования. Также мужчине потребовалась медицинская помощь.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские, службы спасения и медики. Инспекторы ГИБДД регулируют движение. По факту случившегося ведется проверка.
"Разлива топлива, а также повреждения груза не допущено", — констатировали в областной полиции.
Волга Ньюс: последние новости
В Тольятти врачи "скорой" спасали женщину, упавшую с девятого этажа В Похвистнево под поездом погиб пожилой мужчина В Жигулевске "КамАЗ" с отказавшими тормозами "собрал" четыре машины
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи столкнулись два пассажирских автобуса
Доходам от «блатных номеров» нашли применение
Адаптированный к России Explorer представят во Владивостоке
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение