Под Сызранью столкнулись четыре фуры, одного из водителей зажало в кабине

Во вторник, 24 апреля, примерно 15:30, в Сызранском районе, на 918 км автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение четырех большегрузов, двигавшихся в попутном направлении со стороны Самары в направлении Москвы, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

В результате ДТП пострадал водитель тягача Mercedes. Пострадавшему, которого извлекали из кабины при помощи специального оборудования, была оказана медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия работали сотрудники полиции, службы спасения и медики. Инспекторы ГИБДД регулировали движение транспорта во время проведения спасательных работ. Разлива топлива, а также повреждения груза не допущено.