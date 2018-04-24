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Под Сызранью столкнулись четыре фуры, одного из водителей зажало в кабине
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Под Сызранью столкнулись четыре фуры, одного из водителей зажало в кабине 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 24 апреля, примерно 15:30, в Сызранском районе, на 918 км автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение четырех большегрузов, двигавшихся в попутном направлении со стороны Самары в направлении Москвы, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
В результате ДТП пострадал водитель тягача Mercedes. Пострадавшему, которого извлекали из кабины при помощи специального оборудования, была оказана медицинская помощь.
В настоящее время на месте происшествия работали сотрудники полиции, службы спасения и медики. Инспекторы ГИБДД регулировали движение транспорта во время проведения спасательных работ. Разлива топлива, а также повреждения груза не допущено.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов внутренних дел проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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