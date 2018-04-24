Женщина на иномарке сбила 14-летнюю девочку в Советском районе

Женщина на иномарке сбила 14-летнюю девочку в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, ДТП произошло около половины девятого утра 23 апреля на улице Козицкого. Женщина 1991 г.р. (водительский стаж пять лет), управляя автомобилем « Пежо », совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала девочка 2004 г.р. Она была доставлена в больницу. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.

Отмечается, что в момент ДТП девочка находилась на улице в сопровождении взрослых.