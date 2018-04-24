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Женщина на иномарке сбила 14-летнюю девочку в Советском районе
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Женщина на иномарке сбила 14-летнюю девочку в Советском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Женщина на иномарке сбила 14-летнюю девочку в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, ДТП произошло около половины девятого утра 23 апреля на улице Козицкого. Женщина 1991 г.р. (водительский стаж пять лет), управляя автомобилем «Пежо», совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадала девочка 2004 г.р. Она была доставлена в больницу. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.
Отмечается, что в момент ДТП девочка находилась на улице в сопровождении взрослых.
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