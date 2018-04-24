Ещё
Таксист заехал под «КАМАЗ» на въезде в Ставрополь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таксист заехал под «КАМАЗ» на въезде в Ставрополь 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Таксист врезался в «КАМАЗ» на подъёме к Ставрополю, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Водитель Nissan Almera из Труновского района не соблюдал дистанцию и въехал под грузовик утром 23 апреля. Из-за столкновения его автомобиль перевернулся, а он сам попал в больницу с переломом рёбер и травмой головы.
Полиция выяснила, что пострадавший в ДТП мужчина был злостным нарушителем ДТП, но в момент аварии был трезв. Есть вероятность, что водитель устал и не уследил за дорожной обстановкой.
Водитель «КАМАЗа» не пострадал. Его автомобиль также проверили сотрудники дорожной полиции. Они узнали, что на грузовике была установлена стёртая резина, а в кострукцию внесены несанкционированные изменения. С подобными нарушениями использовать транспортное средство запрещено, поэтому водитель «КАМАЗа» понесёт наказание.
АиФ Ставрополье: последние новости
Водитель ретро-автомобиля устроил смертельное ДТП на Ставрополье Пьяный пожилой велосипедист попал под машину на Ставрополье В Чечне ребёнок погиб под колёсами автомобиля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер
Два внедорожника против русского бездорожья
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение