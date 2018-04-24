Таксист заехал под «КАМАЗ» на въезде в Ставрополь

Таксист врезался в «КАМАЗ» на подъёме к Ставрополю, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Водитель Nissan Almera из Труновского района не соблюдал дистанцию и въехал под грузовик утром 23 апреля. Из-за столкновения его автомобиль перевернулся, а он сам попал в больницу с переломом рёбер и травмой головы.

Полиция выяснила, что пострадавший в ДТП мужчина был злостным нарушителем ДТП, но в момент аварии был трезв. Есть вероятность, что водитель устал и не уследил за дорожной обстановкой.

Водитель «КАМАЗа» не пострадал. Его автомобиль также проверили сотрудники дорожной полиции. Они узнали, что на грузовике была установлена стёртая резина, а в кострукцию внесены несанкционированные изменения. С подобными нарушениями использовать транспортное средство запрещено, поэтому водитель «КАМАЗа» понесёт наказание.