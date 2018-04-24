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В Ангарске полиция рекомендует гражданам позаботиться о сохранности своего автомобиля
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В Ангарске полиция рекомендует гражданам позаботиться о сохранности своего автомобиля 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
С установлением весны автовладельцы стали чаще оставлять свои машины на  парковках возле дома на ночь. Во избежание угонов сотрудники полиции напоминают
ангарчанам о средствах защиты автомобиля и рекомендуют максимально обезопасить
свое имущество.
В первую очередь стражи правопорядка советуют застраховать автомашину,
установить в ней охранную сигнализацию и не оставлять без присмотра.
Кроме того, установите в автомобиле противоугонное устройство либо
блокирующее приспособление для рулевой колонки или рычага переключения
скорости, звуковую сигнализацию или устройство, которое прерывает подачу
топлива и электрического тока.
В ночное время оставляйте транспорт в гараже или на автостоянках, где  соблюдается пропускной режим. Даже если автомобиль оборудован сигнализацией, но  оставлен на ночь во дворе дома, преступники могут создать ситуацию, чтобы
сигнализация сработала. А в то время, когда владелец отключает режим «паники»
сигнализации, они сканируют сигнал брелока, после чего похищают автомобиль.
Покупая подержанный автотранспорт, следует поменять ключи и, по  возможности, противоугонные устройства. Не оставляйте открытыми окна машины,
всегда закрывайте на ключ двери и капот.
Если все-таки произошло похищение, не медлите с обращением в полицию: чем  раньше вы сделаете это, тем более высока вероятность возвращения вашей
машины.
За 1 квартал 2018 года возбуждено 4 уголовных дела по фактам хищения
автотранспорта. Обнаружено и возвращено владельцам 8 единиц автотранспорта,
похищенных ранее.
Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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