3 т цветного металла пытались провезти через границу в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения на территорию России груза без необходимых товарно-сопроводительных документов.

Как сообщили в пресс-службе Управления, за одни сутки пограничники задержали в Невельском районе два автомобиля, перевозивших лом цветного и черного металла общим весом около 33 тонн.

В первом случае гражданин Республики Беларусь 1965 года рождения попытался ввезти 3 тонны лома цветного металла в районе н.п. Стайки без товарно-сопроводительных документов.

Несколько часов спустя в районе населенного пункта Лобок при пересечении государственной границы пограничники задержали его 38-летнего соотечественника, который перевозил партию черного металла весом порядка 30 тонн. Документы на груз водитель предъявил, но, как выяснилось, заявленные в них запасные части к агрегату, производящему картон, и строительные материалы не совпадают с реальным содержимым грузового автомобиля.

По предварительной оценке общая ориентировочная стоимость задержанного лома превысила один миллион рублей.

Транспортные средства вместе с грузом и водителями переданы сотрудникам невельской полиции для проведения проверочных мероприятий, установления всех обстоятельств совершения правонарушений и принятия решения.