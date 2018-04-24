Ещё
3 т цветного металла пытались провезти через границу в Псковской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 т цветного металла пытались провезти через границу в Псковской области 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения на территорию России груза без необходимых товарно-сопроводительных документов.
Как сообщили в пресс-службе Управления, за одни сутки пограничники задержали в Невельском районе два автомобиля, перевозивших лом цветного и черного металла общим весом около 33 тонн.
В первом случае гражданин Республики Беларусь 1965 года рождения попытался ввезти 3 тонны лома цветного металла в районе н.п. Стайки без товарно-сопроводительных документов.
Несколько часов спустя в районе населенного пункта Лобок при пересечении государственной границы пограничники задержали его 38-летнего соотечественника, который перевозил партию черного металла весом порядка 30 тонн. Документы на груз водитель предъявил, но, как выяснилось, заявленные в них запасные части к агрегату, производящему картон, и строительные материалы не совпадают с реальным содержимым грузового автомобиля.
По предварительной оценке общая ориентировочная стоимость задержанного лома превысила один миллион рублей.
Транспортные средства вместе с грузом и водителями переданы сотрудникам невельской полиции для проведения проверочных мероприятий, установления всех обстоятельств совершения правонарушений и принятия решения.
АиФ Северо-запад: последние новости
Россиянин хотел незаконно провезти в Псковскую область 30 тонн металла В центре Пскова прорвало водопроводную трубу ГИБДД проведет в Пскове проверки водителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер
Два внедорожника против русского бездорожья
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение