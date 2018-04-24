Стали известны подробности смертельного ДТП под Саратовом

Водитель на ВАЗ-2103 выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с ехавшим прямо на него автомобилем.

Напомним, накануне вечером 23 апреля, примерно в 22:00 на 261-м километре автодороги Сызрань — Волгоград Воскресенского района находившийся за рулем «тройки» 32-летний мужчина не справился с управлением. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД

Уточняется, что водитель направлялся в сторону Сызрани. Однако, потеряв управление, мужчина вылетел на «встречку», где допустил столкновение с машиной «Нива». За рулем внедорожника находился 69-летний пеннсионер.

Во время лобового столкновения молодой мужчина погиб, а пожилой с травмами находится в лечебном учреждении. Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД.