ГИБДД проверяет случаи штрафов за стоянку в пробке 

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В Тверской области выясняют причины аварии с автобусом, перевозившим паломников

Автобус, бензовоз, бетономешалка и две легковушки столкнулись под Ростовом: 7 пострадавших

Четыре человека погибли, 4 пострадали в ДТП с участием маршрутки в Омской области