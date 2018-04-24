ГИБДД проверяет случаи штрафов за стоянку в пробке 

ГИБДД проводит проверки случаев, когда водителей штрафуют за стоянку под запрещающими знаками, когда, на самом деле, они стояли в пробке. Об этом глава ведомства Михаил Черников рассказал в интервью газете «Коммерсант». Он отметил, что такие случаи уже были в Москве, фиксация шла с помощью мобильных «парконов». По словам Черникова, удельный вес таких жалоб больше, чем обращений за некорректные штрафы за скорость. Глава Госавтоинспекции уточнил, что после проверки такие постановления аннулируются. Кроме того, подчеркнул Черников, мэрия Москвы сейчас работает над тем, чтобы автовладельцы могли обжаловать такие штрафы в электронном виде.