В ГИБДД рассказали о парконах, штрафующих водителей в пробках 

По удельному весу жалоб, с которыми столичные водители обращаются в ГИБДД из-за нелепых штрафов за парковку в пробке, больше, чем за некорректные «письма счастья» за скорость. Об этом руководитель ведомства Михаил Черников рассказал газете «Коммерсантъ».
Он заверил, что после проверки такие постановления аннулируются. "Мэрия Москвы сейчас работает над тем, чтобы автовладельцы могли обжаловать такие штрафы в электронном виде", — добавил Черников.
Напомним, ранее абсурдный штраф за парковку в неположенном месте получила женщина, которая меняла на автомобиле пробитое в результате аварии колесо. Она выставила знак аварийной остановки и дожидалась прибытия гаишников, когда ее машину сфотографировал паркон. Несмотря на явную ошибку паркона, женщина не смогла оспорить штраф ни в МАДИ, ни в районном суде, ни в Мосгорсуде.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Филиппов