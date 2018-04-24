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В Самарской области ВАЗ-21099 вылетел на встречку и перевернулся
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В Самарской области ВАЗ-21099 вылетел на встречку и перевернулся 

ТРК Губерния 2 часа назад
Водитель выжил, но получил травмы обеих ног. ДТП произошло сегодня, 24 апреля, утром в Кинельском районе, на 49 км трассы Самара — Бугуруслан. По какой причине водитель допустил выезд на встречную полосу, в настоящее время уточняет следствие. Известно, что инцидент произошел около 7:50 утра. Вазовская «девяносто девятая» вылетела на встречку, перевернулась и встала на крышу. Как сообщили нашему корреспонденту в областном главке, водитель получил травмы обеих ног и был госпитализирован. В настоящее время уточняются все обстоятельства этой утренней аварии.
Видео: ДТП 163 Самара
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