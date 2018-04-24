Апрельский снегопад заблокировал трассу на Урале

На Южном Урале федеральную трассу М‐5 завалило снегом. Часть дороги оказалась временно заблокирована из‐за сугробов. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу ГИБДД Челябинской области.

По данным издания, движение было затруднено в районе перевала «Уреньга». Сотрудники ГАИ вовремя оказали помощь дорожным службам по сопровождению снегоуборочных машин.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / «ВКонтакте»

В настоящее время движение через перевал восстановлено.

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