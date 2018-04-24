«Приехал, чтобы проводить подругу»: пьяный автомобилист сбил полицейского в Талагах

Перед судом предстанет автомобилист Сергей Заваринский. В марте он приехал в аэропорт проводить свою подругу, но что-то пошло не так — он был пьян и сбил сотрудника полиции.

Инцидент случился 9 марта в 10 утра. Заваринский пьяным сел за руль своей «Лады-Весты» и отправился в аэропорт. Там он заехал на тротуар и загородил вход и выход в аэропорт, мешая посетителям. Требования полицейского остановиться и предъявить документы он игнорировал.

Жданов Владимир. — Его версия — он приехал в аэропорт, чтобы проводить подругу. Пьяный был, заехал на тротуар. Сотрудники полиции попросили его выйти, он задним ходом отъехал, собирался было уже уехать, как ему преградили дорогу, и тогда он совершил наезд, — пояснил старший следователь Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ

Когда перед его автомобилем встал сотрудник ППС Туров, Заваринский наехал на него бампером, повредив Турову правое колено, и уехал от аэропорта.

— Его задержали где-то примерно в метрах 50 от вокзала. Он заглушил машину и вышел, его задержали сотрудники полиции на улице уже. Он хотел вернуться в аэропорт, чтобы проводить подругу.

Сам Заваринский лишь частично признал свою вину.

— Он не согласен с классификацией. Его обвиняют в части 2, она более тяжкая. Он признает факт наезда, но по части первой статьи 318, то есть насилие без опасности для жизни.

За езду в нетрезвом виде Заваринского уже оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1 год и 9 месяцев. Это происходит уже во второй раз — ранее Сергей уже садился пьяным за руль.

Дело передано в суд в начале апреля. За применение насилия с опасностью для жизни в отношении представителя власти Заваринский может отправиться в колонию на срок до 10 лет.