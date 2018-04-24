Ещё
«Приехал, чтобы проводить подругу»: пьяный автомобилист сбил полицейского в Талагах
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Приехал, чтобы проводить подругу»: пьяный автомобилист сбил полицейского в Талагах 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Перед судом предстанет автомобилист Сергей Заваринский. В марте он приехал в аэропорт проводить свою подругу, но что-то пошло не так — он был пьян и сбил сотрудника полиции.
Инцидент случился 9 марта в 10 утра. Заваринский пьяным сел за руль своей «Лады-Весты» и отправился в аэропорт. Там он заехал на тротуар и загородил вход и выход в аэропорт, мешая посетителям. Требования полицейского остановиться и предъявить документы он игнорировал.
— Его версия — он приехал в аэропорт, чтобы проводить подругу. Пьяный был, заехал на тротуар. Сотрудники полиции попросили его выйти, он задним ходом отъехал, собирался было уже уехать, как ему преградили дорогу, и тогда он совершил наезд, — пояснил старший следователь Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ Жданов Владимир.
Когда перед его автомобилем встал сотрудник ППС Туров, Заваринский наехал на него бампером, повредив Турову правое колено, и уехал от аэропорта.
— Его задержали где-то примерно в метрах 50 от вокзала. Он заглушил машину и вышел, его задержали сотрудники полиции на улице уже. Он хотел вернуться в аэропорт, чтобы проводить подругу.
Сам Заваринский лишь частично признал свою вину.
— Он не согласен с классификацией. Его обвиняют в части 2, она более тяжкая. Он признает факт наезда, но по части первой статьи 318, то есть насилие без опасности для жизни.
За езду в нетрезвом виде Заваринского уже оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1 год и 9 месяцев. Это происходит уже во второй раз — ранее Сергей уже садился пьяным за руль.
Дело передано в суд в начале апреля. За применение насилия с опасностью для жизни в отношении представителя власти Заваринский может отправиться в колонию на срок до 10 лет.
29.ru: последние новости
Жители архангельского посёлка готовятся писать президенту Пьяный водитель устроил гонки у ТЦ «Сафари» Архангелогородцы получили обморожение, провалившись под лед на Кузнечихе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер
Два внедорожника против русского бездорожья
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение