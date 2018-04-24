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Авария под Покровом: двое погибли, один пострадал
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Авария под Покровом: двое погибли, один пострадал 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Страшная трагедия произошла в районе часа ночи на федеральной трассе М-7 «Волга». На 104 км автодороги рядом с Покровом столкнулось сразу несколько машин.
По предварительной информации ГИБДД, 20-летний житель города Владимира, управляя автомобилем «Форд Фокус», выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом «Скания» под управлением 27-летнего белоруса. В результате аварии грузовик отбросило вправо, где он столкнулся с ещё одним автомобилем — «Фрейтлайнер», за рулём которого находился 45-летний житель Петушков.
В результате ДТП погиб водитель и 42-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус». Ещё один пассажир легковушки — 21-летний владимирец — с травмами разной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу. Водители большегрузов не пострадали.
По факту происшествия в настоящее время проводится проверка. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства аварии.
Очевидцы говорят, что солярка от большегрузов растеклась по трассе. Спасатели и аварийные службы ликвидируют последствия страшной аварии. В районе происшествия образовалась пробка в сторону Москвы.
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