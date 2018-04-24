В результате аварии под Покровом погибли два человека

В результате ДТП на федеральной трассе М-7 под Покровом погибли два человека. Еще один получил травмы. Авария произошла в ночь с 23 на 24 апреля, на 104-м километре. 20-летний житель Владимира, находясь за рулем автомобиля Ford Focus , потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Scania. В результате грузовик отбросило вправо, и он врезался в другую машину — Freightliner. В ДТП погиб молодой водитель Ford и 42-летняя женщина, пассажир иномарки. Второго пассажира госпитализировали. По факту ДТП полицейские проводят проверку.