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В результате аварии под Покровом погибли два человека
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В результате аварии под Покровом погибли два человека 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В результате ДТП на федеральной трассе М-7 под Покровом погибли два человека. Еще один получил травмы.
Авария произошла в ночь с 23 на 24 апреля, на 104-м километре. 20-летний житель Владимира, находясь за рулем автомобиля Ford Focus, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Scania. В результате грузовик отбросило вправо, и он врезался в другую машину — Freightliner.
В ДТП погиб молодой водитель Ford и 42-летняя женщина, пассажир иномарки. Второго пассажира госпитализировали. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
АиФ Владимир: последние новости
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