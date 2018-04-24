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У Audi планы по продажам в Китае к 2023 году выйти на 1,2 млн автомобилей
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У Audi планы по продажам в Китае к 2023 году выйти на 1,2 млн автомобилей 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Крупный производитель немецких автомобилей Audi объявил о планах на будущее и главной целью является увеличение продаж до 2023 года до 1,2 млн автомобилей.
Аudi входит в группу Volkswagen, и в настоящее время уже увеличило количество проданных машин на 1,1% на территории КНР. Именно это увеличение продаж и позволило строить глобальные планы по продажам автомобилей в Китае. Также в планах компании стоит выпуск порядка 10 новых авто к 2022 году, это будут внедорожники. Четыре модели из них будут являться электромобилями. Целями многих стран уже стоит развитие продаж электромобилей и создаются все условия для пользования ими, это и стало толчком для выпуска новых версий Audi.
Не так давно на территории Китая в городе Чанчунь построен завод FAW-Volkswagen, мощность его составит 150000 авто в год. Планируется, что он будет выпускать треть всех автомобилей Audi.
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