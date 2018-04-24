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«КамАЗ» протаранил два легковых автомобиля на юго‑востоке Москвы
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«КамАЗ» протаранил два легковых автомобиля на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения грузовика «КамАЗ» с двумя легковыми автомобилями в районе Рязанского проспекта в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник столичного управления ГИБДД.
«В 19:37 поступило сообщение о столкновении грузового автомобиля «КамАЗ» и двух легковых машин на улице Паперника на пересечение с Рязанским проспектом. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ДТП произошло в районе дома 16 на Рязанском проспекте. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Движение в сторону центра затруднено.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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