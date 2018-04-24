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Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на востоке Москвы
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Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на востоке Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла на востоке Москвы, в результате ДТП погиб один человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 23 апреля в районе дома 8, корпуса 2 на Богородском Валу автомобиль Volkswagen Tiguan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «ВАЗ-2110», которая в свою очередь совершила наезд на другую иномарку.
«В результате ДТП водитель Volkswagen Tiguan скончался на месте», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по факту аварии проводится проверка.
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