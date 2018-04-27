Один человек пострадал и трое спасены при пожаре в квартире в доме на востоке Москвы

Пожарные спасли трех человек из горевшей квартиры в жилом доме на ул. Плеханова, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице.

«В 18:10 в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Плеханова, д. 32/7. Горела одна из квартир, расположенная на 6 этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 15 кв. м. Спасены три человека, один пострадал», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что 18:41 пожар был ликвидирован.