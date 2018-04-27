Ещё
Один человек пострадал и трое спасены при пожаре в квартире в доме на востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Один человек пострадал и трое спасены при пожаре в квартире в доме на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Пожарные спасли трех человек из горевшей квартиры в жилом доме на ул. Плеханова, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице.
«В 18:10 в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Плеханова, д. 32/7. Горела одна из квартир, расположенная на 6 этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 15 кв. м. Спасены три человека, один пострадал», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что 18:41 пожар был ликвидирован.
Агентство «Москва»: последние новости
В партпроекте «ЕР» предложили ввести уголовную ответственность за оставление водителем места ДТП Восемь «лежачих полицейских» установят в Царицыно на средства от платных парковок весной-летом МЧС: Возгорание мусора площадью 100 кв. м произошло в промзоне рядом с авиакорпорацией «Рубин» в Балашихе
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ сделала россиянам предупреждение14
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео74
Умер Валерий Доманский10
Лишать прав начнут по новой статье
«Это мамина BMW»: в Казани лихач убил сотрудника ГИБДД12
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение