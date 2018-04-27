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Один человек пострадал при пожаре в гараже на юге Москвы
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Один человек пострадал при пожаре в гараже на юге Москвы 

Агентство «Москва» 19 часов назад
Фото: MosDay.ru
Один человек пострадал в результате пожара в гараже в столичном районе Южное Чертаново. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.
«Возгорание площадью 20 кв. м произошло в гараже на ул. Дорожная, около д. 28, корп. 1. В результате пожара пострадал один человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице Агентству «Москва» подтвердили факт пожара по указанному адресу. «В настоящее время пожар ликвидирован», — заключили в ведомстве.
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