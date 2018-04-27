Один человек пострадал при пожаре в гараже на юге Москвы 

Один человек пострадал в результате пожара в гараже в столичном районе Южное Чертаново. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.
«Возгорание площадью 20 кв. м произошло в гараже на ул. Дорожная, около д. 28, корп. 1. В результате пожара пострадал один человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице Агентству «Москва» подтвердили факт пожара по указанному адресу. «В настоящее время пожар ликвидирован», — заключили в ведомстве.