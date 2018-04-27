Один человек пострадал при пожаре в гараже на юге Москвы

Один человек пострадал в результате пожара в гараже в столичном районе Южное Чертаново. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«Возгорание площадью 20 кв. м произошло в гараже на ул. Дорожная, около д. 28, корп. 1. В результате пожара пострадал один человек», — говорится в сообщении.