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В центре Москвы грузовой фургон столкнулся с трамваем
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В центре Москвы грузовой фургон столкнулся с трамваем 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Грузовой фургон столкнулся с трамваем в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 20.20 в районе пересечения Большой Андроньевской улицы и улицы Сергия Радонежского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и трамвая № 45", — сообщила пресс-служба.
По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном. Отмечается, что в городском транспорте пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.
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