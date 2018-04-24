Двое погибли и еще двое серьезно пострадали в аварии на трассе в Приморье

За сутки в Артемовском городском округе произошло два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. В полиции устанавливают личности жертв ДТП. Об этом сообщил сайт УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

На трассе Владивосток — Находка — порт Восточный молодой водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в леерное ограждение. Погибли две девушки, еще двое парней попали в больницу с тяжелыми травмами. На автодороге Артем — Находка — порт Восточный автомобиль слетел в кювет, в результате чего погиб пассажир. Его личность устанавливается. Предварительно,

24-летний

таксист не справился с управлением.

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