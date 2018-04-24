Двое погибли и еще двое серьезно пострадали в аварии на трассе в Приморье 

За сутки в Артемовском городском округе произошло два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. В полиции устанавливают личности жертв ДТП. Об этом сообщил сайт УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
На трассе Владивосток — Находка — порт Восточный молодой водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в леерное ограждение. Погибли две девушки, еще двое парней попали в больницу с тяжелыми травмами. На автодороге Артем — Находка — порт Восточный автомобиль слетел в кювет, в результате чего погиб пассажир. Его личность устанавливается. Предварительно,
24-летний
таксист не справился с управлением.
В Волгоградской области депутат сбил пожилую женщину. Она скончалась в больнице. Народному избраннику грозит реальный срок заключения.