В Самаре на ул. Балаковской водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку

В понедельник, 23 апреля, в 08:30, в Самаре, 47-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota , следуя по улице Балаковской со стороны улицы Партизанской в направлении улицы Промышленности, сбил 17-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

Попавшая под машину девушка получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение.