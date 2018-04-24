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В Самаре на ул. Балаковской водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку
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В Самаре на ул. Балаковской водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 23 апреля, в 08:30, в Самаре, 47-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota, следуя по улице Балаковской со стороны улицы Партизанской в направлении улицы Промышленности, сбил 17-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Попавшая под машину девушка получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на девушку водитель иномарки находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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