В Самаре на ул. Балаковской водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку 

В понедельник, 23 апреля, в 08:30, в Самаре, 47-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota, следуя по улице Балаковской со стороны улицы Партизанской в направлении улицы Промышленности, сбил 17-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Попавшая под машину девушка получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на девушку водитель иномарки находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.