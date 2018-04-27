Взяли на исследование керны: специалисты «продырявили» асфальт на Московском шоссе

Подрядчик реконструкции Московского шоссе в Самаре пытается выяснить причину, из-за которой образовалась колейность на дороге от Мичурина до проспекта Кирова. В пятницу, 27 апреля, специалисты взяли асфальт возле ТРЦ «Караван» на пробу с помощью метода кернения.

— Мы привлекли для обследования этого участка автомобильно-дорожный государственный технический университет, — сообщили в «Самаратрансстрое».

На дороге остались отверстия

Сотрудники технического университета взяли четыре керна, подписали каждый образец и отправили на экспертизу. В течение нескольких дней специалисты сделают вывод о качестве асфальта на этой дороге.

После получения заключения о причинах образования колеи будем принимать решение о дальнейших действиях. На устранение самой колейности на Московском шоссе осталось не так много времени. Минтранс поставил срок — 15 мая.

Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.

Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.