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Под Волгоградом маршрутка врезалась в иномарку, пострадал один человек
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Под Волгоградом маршрутка врезалась в иномарку, пострадал один человек 

АиФ Волгоград 1 час назад
Маршрутка протаранила Peugeot в Камышине в Волгоградской области 23 апреля. В результате пострадал пассажир общественного транспорта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 23-летний водитель маршрутки ехал по улице Пролетарской со стороны шестого микрорайона в сторону улицы Гоголя. Возле дома №6 он не смог выбрать безопасную дистанцию и врезался в иномарку под управлением 32-летнего водителя.
В результате ДТП 46-летний пассажир маршрутки самостоятельно обратился в медучреждение.
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