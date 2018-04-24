Под Волгоградом маршрутка врезалась в иномарку, пострадал один человек

Маршрутка протаранила Peugeot в Камышине в Волгоградской области 23 апреля. В результате пострадал пассажир общественного транспорта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 23-летний водитель маршрутки ехал по улице Пролетарской со стороны шестого микрорайона в сторону улицы Гоголя. Возле дома №6 он не смог выбрать безопасную дистанцию и врезался в иномарку под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП 46-летний пассажир маршрутки самостоятельно обратился в медучреждение.