Пьяный водитель у ТЦ «Сафари» в Архангельске сбил трех человек

В Архангельске пьяный водитель автомобиля « Ниссан ноут» недалеко от торгового центра «Сафари» совершил наезд на трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Архангельской области.

Пострадали юноша и девочка 2002 года рождения. Они получили ушибы ног. Третьим пострадавшим оказался мужчина, у которого ушибы ног и головы.

Водитель с места ДТП скрылся, в дальнейшем был задержан.

Отметим, что накануне, 20 апреля, возле торгового центра «Сафари» пьяная компания устроила дебош. По словам очевидцев, охрана хотела задержать нетрезвую компанию за попытку устроить дебош в торговом центре и вывела нарушителей на улицу, а те решили сбежать на автомобиле. Об этом сообщает ИА «Регион29».