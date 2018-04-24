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Пьяный водитель у ТЦ «Сафари» в Архангельске сбил трех человек
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Пьяный водитель у ТЦ «Сафари» в Архангельске сбил трех человек 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске пьяный водитель автомобиля «Ниссан ноут» недалеко от торгового центра «Сафари» совершил наезд на трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Архангельской области.
Пострадали юноша и девочка 2002 года рождения. Они получили ушибы ног. Третьим пострадавшим оказался мужчина, у которого ушибы ног и головы.
Водитель с места ДТП скрылся, в дальнейшем был задержан.
Отметим, что накануне, 20 апреля, возле торгового центра «Сафари» пьяная компания устроила дебош. По словам очевидцев, охрана хотела задержать нетрезвую компанию за попытку устроить дебош в торговом центре и вывела нарушителей на улицу, а те решили сбежать на автомобиле. Об этом сообщает ИА «Регион29».
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