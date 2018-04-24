Сотрудницу МВД края, замешанную в пьяной драке, могут уволить из органов

Поздно вечером, 23 апреля в социальных сетях выложили видео инцидента, произошедшего 11 апреля в Краснодаре. На нем видно, как в магазин ночью, чтобы купить алкоголь, приехали мужчина и женщина.

По версии авторов ролика, из-за позднего времени им отказали в продаже спиртного, и они устроили с продавцами драку. При этом покупатели обещали закрыть магазин, демонстрируя удостоверение сотрудника полиции . Как считают очевидцы, нарушители — подполковник полиции в отставке, глава благотворительного фонда и его супруга, капитан МВД.

По выявленному видеоролику в сети Интернет руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудницы ОВД. Известно, что другой участник видеоролика не является действующим сотрудником полиции.

Если информация о произошедшем инциденте подтвердится, она будет привлечена к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, также к дисциплинарной ответственности будет привлечен её непосредственный руководитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.