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Сотрудницу МВД края, замешанную в пьяной драке, могут уволить из органов
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Сотрудницу МВД края, замешанную в пьяной драке, могут уволить из органов 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Поздно вечером, 23 апреля в социальных сетях выложили видео инцидента, произошедшего 11 апреля в Краснодаре. На нем видно, как в магазин ночью, чтобы купить алкоголь, приехали мужчина и женщина.
По версии авторов ролика, из-за позднего времени им отказали в продаже спиртного, и они устроили с продавцами драку. При этом покупатели обещали закрыть магазин, демонстрируя удостоверение сотрудника полиции. Как считают очевидцы, нарушители — подполковник полиции в отставке, глава благотворительного фонда и его супруга, капитан МВД.
По выявленному видеоролику в сети Интернет руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудницы ОВД. Известно, что другой участник видеоролика не является действующим сотрудником полиции.
Если информация о произошедшем инциденте подтвердится, она будет привлечена к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, также к дисциплинарной ответственности будет привлечен её непосредственный руководитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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