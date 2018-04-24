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На улице Жуковского в Липецке сбили семилетнюю девочку
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На улице Жуковского в Липецке сбили семилетнюю девочку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
23 апреля в 18.45 на улице Жуковского 39-летний водитель ВАЗ-2111 сбил семилетнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального МВД. Ребёнка после оказания медицинской помощи отпустили.
Ещё одно ДТП случилось в 7.15 в Липецке. На улице Юношеской 34-летняя женщина за рулем иномарки Opel врезалась в Daewoo Nexia, за рулем которой находился 30-летний мужчина.
И ещё одна авария случилась в селе Куликово в Усманском районе. В 10 утра на улице Ленина 29-летняя женщина за рулем Lada Kalina сбила 17-летнего водителя мопеда. Медики отпустили пострадавшего парня, оказав ему помощь.
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