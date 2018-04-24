Жители архангельского посёлка готовятся писать президенту

С 21 апреля в Архангельске из-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги на улице Маслова в Соломбальском округе сокращён маршрут автобуса № 44. В результате жители посёлков Лесозавода № 13 и Лесозавода № 14 вынуждены почти километр идти по грязи от новой конечной остановки общественного транспорта до своих домов.

По словам перевозчика, размещённым в информационной листовке, проезжая часть улицы Маслова не соответствует требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Чтобы сберечь свои автобусы, перевозчик отказался от их работы до конца маршрута.

Как рассказал сайту 29.ru житель посёлка Лесозавода № 14 Владислав Дреко, автобусы с улицы Маслова исчезали постепенно. Сначала из-за убитых дорог до конечного пункта отказались ездить новые МАЗы и новые пазики, затем перестали ездить вообще любые автобусы. Жители посёлка к такому решению перевозчика отнеслись с недовольством, но с пониманием — дорога реально «убита», она опасна для автобусов и пассажиров, требует капитального ремонта. Ямочным ремонтом тут не обойтись.

— Ехать по ней, что на машине, что на автобусе — адское дело и для людей, и для техники. Да и ходить не особо лучше. Более того, новые автобусы маршрута № 44 отказываются ездить по этой дороге, чтобы не гробить технику, а это целых две полных остановки, — делится своими мыслями Владислав Дреко.

Изначально на дороге по улице Маслова была уложены бетонные плиты. Затем, когда они обветшали, сверху уложили асфальт. В таком виде дорога довольно долго служила жителям.

Но сегодня проехать по ней практически невозможно. Автомобилисты стараются не заезжать на улицу Маслова, поскольку торчащие куски арматуры от бетонных плит, глубокие ямы, лужи, грязь опасны для машин и их колёс. Отдельные смельчаки на свой страх и риск отваживаются ехать на личном транспорте, но это, скорее, исключение.

Несколько лет назад перевозчики уже прекращали возить пассажиров до конечного пункта маршрута. Однако после двухнедельной «забастовки» вновь стали работать по полному маршруту. Тогда проблему удалось решить с помощью ямочного ремонта.

Как рассказывают жители посёлка, первоначально ремонт дороги на улице Маслова был включён в план на 2018 год. Однако из-за подготовки к проведению Арктического форума в 2019 году план ремонта дорог претерпел изменения — теперь в первую очередь будут ремонтироваться дороги, по которым поедут участники форума. Дороги на улице Маслова, как вы понимаете, в этом списке нет.

— Кондуктор автобуса предлагала нам аж президенту написать, вот только не знаю, насколько это будет эффективно и результативно, — делится эмоциями Владислав Дреко.

Ещё 15–20 лет назад автобусы в посёлок 14-го лесозавода не заходили. Они завершали свой маршрут на перекрёстке улиц Александра Петрова и Маслова, где, к слову, оборудована удобная разворотная площадка. Добраться же «вглубь» посёлка легко можно было на трамвае третьего маршрута.

Лишь в начале 2000-х годов, когда трамвай в Архангельске был ликвидирован, появился автобус № 73, ходивший от Морского-речного вокзала до посёлка 13-го лесозавода. Позже, когда маршрут закрылся, его место занял 44-й автобус.

Сегодня же по «убитой» дороге на улице Маслова ездит только один автобус — это школьный пазик, который утром забирает детей в школу, а днём привозит их обратно. Однако каждый рейс для уже не новой техники — настоящее испытание. Таксисты же соглашаются везти пассажиров в посёлок с большим нежеланием, экстренные службы пока преодолевают убитую дорогу, но недалёк тот час, когда более тысячи жителей посёлка будут полностью отрезаны от внешнего мира.