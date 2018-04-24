Суды обязали отличать истинных виновников ДТП от «двойников»

Соответствующее решение при рассмотрении очередного дела с фальшивыми номерами принял Верховный суд.

При разборе дел об авариях суды должны учитывать и проверять информацию о машинах-двойниках, такое указание дал Верховный суд. Речь идёт об автомобилях тех же марки и модели, что и оригинал, такого же или похожего цвета и с идентичными регистрационными знаками. Отличить такие «подделки» можно по сути только с помощью проверки номера VIN.

Из-за этого возникают проблемы у собственников оригинальных автомобилей: к ним приходят штрафы за нарушения ПДД, а также иногда им приходится отвечать за аварии, в которых виноваты те, кто сидел за рулём машин-двойников. Как сообщает «Российская газета», на таких «фальшивках» ездят не только угонщики, всё чаще поддельные номера используют и просто недобросовестные автомобилисты, не желающие получать штрафы с камер.

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Нередки ситуации, при которых честных автовладельцев обвиняют в сокрытии с места ДТП, с них также требуют оплату повреждений, к появлению которых они не имеют никакого отношения. При этом местные суды часто выносят решения не в их пользу, в итоге такие дела попадают в Верховный суд.

Так, недавно в инстанцию поступило дело с весьма странным решением апелляционного суда. Автомобиль-двойник стал виновником ДТП, при этом суд выяснил, что оригинал в аварии не участвовал и постановил, что его владелица, а также её страховая компания никакой ущерб покрывать не должны. Однако пострадавшая в ДТП обратилась в апелляционную инстанцию, где было решено, что принадлежность машины установлена административными материалами дела, о наличии «двойника» будто и вовсе забыли.

Вспомнили о нём вновь в Верховном суде: отметили отличия в цвете оригинала и «двойника», отсутствие повреждений и следов ремонта у машины с корректным VIN-кодом и т.д. После чего было сделано заключение о том, что в соответствии с требованиями статьи 2 и части 4 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса, эти доводы обязан был принять во внимание апелляционный суд. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Не так давно стало известно о том, что постановление Верховного суда защитило водителей от чужих штрафов. Речь идёт о тех случаях, когда автовладелец продаёт машину, информация об этом не успевает поступить в базы ГИБДД , а нового собственника уже ловят камеры на нарушении ПДД.

Согласно решению ВС, доказательством, которое подтверждает управление автомобилем другим лицом (то есть новым собственником), являются договор купли-продажи, полис ОСАГО, договор лизинга и иные документы — их суды должны исследовать в обязательном порядке.

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По материалам: www.kolesa.ru