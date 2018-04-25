В Перми с 28 апреля запретят левые повороты на двух перекрёстках

Схема движения автотранспорта изменят на двух перекрёстках улицы Мира. На пересечении с улицей Космонавта Леонова при повороте с Мира в направлении Шоссе Космонавтов запретят левый поворот. Для совершения манёвра для водителей сделают дополнительное место для разворота в квартале после перекрёстка.

Также изменят схему и на пересечении улиц Мира и Советской Армии. Здесь левый поворот запретят тем, кто движется по Мира в сторону Шоссе Космонавтов. Для этого введут дополнительное время работы светофора. В направлении с улицы Мира в сторону проспекта Декабристов сделают дополнительное место для разворота.

Руководитель Дирекции дорожного движения Максим Кис пояснил, что меры приняты после анализа аварийности на этих перекрёстках.