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ŠKODA Octavia в Вашем стиле от Авто Премиума
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ŠKODA Octavia в Вашем стиле от Авто Премиума 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Один из самых стильных автомобилей модельной линейки чешской марки обретет индивидуальность, получив в дополнение оригинальные аксессуары на выбор новых владельцев. Сертификат распространяется также и на сервисное обслуживание автомобиля.
Подарочная акция действует при покупке ŠKODA Octavia Style со склада дилерских центров Авто Премиум в Санкт-Петербурге при условии передачи автомобиля клиенту до 31.05.2018.
Официальные дилеры ŠKODA, входящие в группу «Авто Премиум», готовы предоставить, индивидуальные условия для приобретения всех моделей автомобилей ŠKODA, и открыты для своих клиентов с 9-00 утра до последнего автомобиля. Этой весной салоны Авто Премиум предлагают также ряд других акций и программ, в том числе уникальные кредитные программы, программу утилизации, программу «Первое/семейное авто» и др.
Для удобства потенциальных и существующих клиентов разработан уникальный интернет-портал, где в постоянном режиме происходят обновления и размещаются актуальные новости дилеров Авто Премиум. Выбрать и забронировать автомобиль теперь можно онлайн.
Авто Премиум — Ваш стильный дилер!
ŠKODA в Петербурге — это Авто Премиум.
Подробнее о дилерских центрах и автомобилях ŠKODA вы можете узнать на сайте www.skoda-ap.ru  Присоединяйтесь в группы Авто Премиума в социальных сетях Facebook и VK.
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