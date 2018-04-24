ŠKODA Octavia в Вашем стиле от Авто Премиума

Один из самых стильных автомобилей модельной линейки чешской марки обретет индивидуальность, получив в дополнение оригинальные аксессуары на выбор новых владельцев. Сертификат распространяется также и на сервисное обслуживание автомобиля.

Подарочная акция действует при покупке ŠKODA Octavia Style со склада дилерских центров Авто Премиум в Санкт-Петербурге при условии передачи автомобиля клиенту до 31.05.2018.

Официальные дилеры ŠKODA, входящие в группу «Авто Премиум», готовы предоставить, индивидуальные условия для приобретения всех моделей автомобилей ŠKODA, и открыты для своих клиентов с 9-00 утра до последнего автомобиля. Этой весной салоны Авто Премиум предлагают также ряд других акций и программ, в том числе уникальные кредитные программы, программу утилизации, программу «Первое/семейное авто» и др.

Для удобства потенциальных и существующих клиентов разработан уникальный интернет-портал, где в постоянном режиме происходят обновления и размещаются актуальные новости дилеров Авто Премиум. Выбрать и забронировать автомобиль теперь можно онлайн.

Авто Премиум — Ваш стильный дилер!

ŠKODA в Петербурге — это Авто Премиум.

Подробнее о дилерских центрах и автомобилях ŠKODA вы можете узнать на сайте www.skoda-ap.ru Присоединяйтесь в группы Авто Премиума в социальных сетях Facebook и VK.