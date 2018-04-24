Водитель ретро-автомобиля устроил смертельное ДТП на Ставрополье

ДТП с тремя раненными и одной погибшей случилось в Изобильненском районе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Водитель «Волги» 1963 года выпуска поздно вечером 23 апреля обгонял едущий впереди транспорт и не заметил движущуюся навстречу «Ниву». Столкнувшиеся на высокой скорости автомобили не подлежат восстановлению. Пассажирка «Волги» скончалась от полученных травм на месте происшествия, пассажир «Нивы» и оба водителя госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Сотрудники полиции выяснили, что ретро-автомобиль «Волга» был технически неисправен. У водителя отсутствовал техпаспорт, в машине не были предусмотрены ремни безопасности.