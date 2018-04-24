Замглавы воронежского Гостехнадзора отказался от теста на трезвость после ДТП 

До карьеры чиновника Андрей Цуканов отслужил 20 лет в ГИБДД. Заместитель руководителя воронежского Гостехнадзора Андрей Цуканов попал в ДТП в пятницу, 21 апреля. Авария случилась на проспекте Труда. Видеозаписью попытки освидетельствования водителя Audi A6 на месте аварии с «Вести-Воронеж» поделился Вадим Серов, руководитель организации «Дорожный контроль». Примечательно, что до должности в Гостехнадзоре Андрей Цуканов был начальником отделения дорожной инспекции УМВД России по городу Воронежу. Цуканов отслужил в ГИБДД 20 лет, занимал руководящие должности, пока не вышел на пенсию. Согласно документу с сайта правительства Воронежской области, Андрей Цуканов занимает должность заместителя руководителя воронежского управления Гостехнадзора. По сведениям «Вести-Воронеж», помимо прочего Андрей Цуканов приходится зятем крупному чиновнику правительства, который заведует финансами области. В ГУ МВД по Воронежской области корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили, что 21 апреля на проспекте Труда случилось ДТП. Не называя фамилий участников, в полиции озвучили его обстоятельства.
По данным правоохранителей, авария случилась примерно в 10 утра. Ехавший в сторону улицы 9 Января 28-летний водитель Chevrolet Lacetti совершал разворот, когда в него врезался двигавшийся по встречной полосе автомобиль Audi A6. За рулём иномарки сидел 45-летний водитель. Столкнувшись с Chevrolet Lacetti, машина Audi A6 поехала дальше и врезалась в припаркованный «ВАЗ-2109». На фотографии с места аварии видно, что водителя Audi A6 остановил не только «ВАЗ», но и дерево.
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, пострадавших в ДТП нет. При оформлении ДТП водитель Audi A6 отказался от медосвидетельствования. Поэтому полицейские составили протокол по ст. 12.26 КоАП — «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». За правонарушение штрафуют на 30 тыс. рублей и лишают права ездить за рулём на срок от 1,5 до 2 лет. На записи, предоставленной организацией «Дорожный контроль», видно, как водитель «Андрей Александрович» делает несколько неудачных попыток «продуть» алкотестер. После чего сам предлагает поехать на освидетельствование. По данным руководителя организации «Дорожный контроль», Андрей Цуканов от медосвидетельствования отказался и в больнице. Несмотря на должность, родственные связи и регалии бывшего правоохранителя экс-коллеги Цуканова составили в отношении него протокол. Теперь дело за мировым судом, который назначает за такие правонарушения наказания. Оксана Грибкова Видео представлено организацией «Дорожный контроль» Фото с места ДТП — vk.com, группа Аварии | ДТП | Воронежа