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Внедорожник снес ограждение детского сада в Кирове
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Внедорожник снес ограждение детского сада в Кирове 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Кирове, рядом с детским садом «Буратино», произошла авария с участием Toyota Land Cruiser. Внедорожник влетел в забор, ограждающий дошкольное учреждение. Об этом «360» сообщили в администрации сада.
Дети не пострадали, никто не пострадал. ГАИ на месте разбирается
— представитель детского сада.
Land Cruiser до сих пор стоит на рядом с протараненным забором. Машину пока не убрали.
Источник фото: «ВКонтакте»
По словам очевидцев, находившаяся за рулем внедорожника женщина с места происшествия скрылась.
Источник фото: «ВКонтакте»
На приморской трассе произошли две аварии со смертельным исходом. В одном ДТП молодой водитель не справился с управлением, в результате другого машина улетела в кювет. Жертвами случившегося стали два человека.
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