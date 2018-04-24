Внедорожник снес ограждение детского сада в Кирове

В Кирове, рядом с детским садом «Буратино», произошла авария с участием Toyota Land Cruiser. Внедорожник влетел в забор, ограждающий дошкольное учреждение. Об этом «360» сообщили в администрации сада.

Дети не пострадали, никто не пострадал. ГАИ на месте разбирается

— представитель детского сада.

Land Cruiser до сих пор стоит на рядом с протараненным забором. Машину пока не убрали.

Источник фото: «ВКонтакте»

По словам очевидцев, находившаяся за рулем внедорожника женщина с места происшествия скрылась.

Источник фото: «ВКонтакте»

На приморской трассе произошли две аварии со смертельным исходом. В одном ДТП молодой водитель не справился с управлением, в результате другого машина улетела в кювет. Жертвами случившегося стали два человека.