В Перми полиция проверяет обстоятельства гибели собаки, выброшенной из окна

В Перми сотрудники полиции проверяют обстоятельства смерти собаки в Орджоникидзевском районе.

«23 апреля в 22.30 в отдел полиции поступило сообщение, что у многоквартирного жилого дома на улице Толбухина найдено тело собаки. Сотрудники полиции выехали на указанное место для опроса очевидцев. Сейчас проводим проверку обстоятельств происшествия», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

О происшествии написали и в социальных сетях. Администраторы одного из сообществ со ссылкой на очевидцев сообщили, что щенка выбросили из окна 13 этажа многоквартирного дома. В этой квартире, якобы, проживает семья с ребёнком. Очевидцы недоумевают, как взрослым могло прийти в голову сделать такое с беззащитным щенком.

Соседи хозяев животного предполагают, что такое зверство они совершили в пьяном виде.