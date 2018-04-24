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В Перми полиция проверяет обстоятельства гибели собаки, выброшенной из окна
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В Перми полиция проверяет обстоятельства гибели собаки, выброшенной из окна 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми сотрудники полиции проверяют обстоятельства смерти собаки в Орджоникидзевском районе.
«23 апреля в 22.30 в отдел полиции поступило сообщение, что у многоквартирного жилого дома на улице Толбухина найдено тело собаки. Сотрудники полиции выехали на указанное место для опроса очевидцев. Сейчас проводим проверку обстоятельств происшествия», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
О происшествии написали и в социальных сетях. Администраторы одного из сообществ со ссылкой на очевидцев сообщили, что щенка выбросили из окна 13 этажа многоквартирного дома. В этой квартире, якобы, проживает семья с ребёнком. Очевидцы недоумевают, как взрослым могло прийти в голову сделать такое с беззащитным щенком.
Соседи хозяев животного предполагают, что такое зверство они совершили в пьяном виде.
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