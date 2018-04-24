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Под отзыв в России попали почти 25 тысяч «Мерседесов»
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Под отзыв в России попали почти 25 тысяч «Мерседесов» 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Росстандарт уведомляет о старте отзывной кампании для автомобилей Mercedes-Benz. Посетить дилера в ближайшее время предстоит владельцам шести моделей: А-, В-, С-, CLA-, GLA— и GLC-классов. Всего проверке и бесплатному ремонту подлежат 24 763 машины, проданные с 2014 по 2017 годы.
«Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. На машинах будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки», — говорится в сообщении производителя. Отметим, что это уже не первая отзывная кампания по этой причине.
Представители компании Mercedes-Benz уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр для проведения осмотра и ремонта. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым перечнем, и записаться на сервис.
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