Установлен предельный возраст автобуса для перевозки детей 

Правительство России утвердило даты, после которых при перевозках организованных групп детей нельзя будет использовать автобусы возрастом более 10 лет. Это сделано для повышения уровня безопасности перевозок и сокращения числа аварий и пострадавших.
Для автобусов массой до пяти тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область запрет начнет действовать уже с 1 июля этого года. Для более тяжелой техники, автобусов массой более пяти тонн, норма вступает в силу чуть позже — с 1 октября.
Любопытно, что для других регионов страны установили более поздние сроки. Старые модели массой до пяти тонн поручили вывести из употребления до 1 апреля 2019 года, массой более пяти тонн — до 1 октября следующего года. По всей видимости, решение объясняется тем, что в регионах перевозчики не столь богаты, как в двух столицах, и не могут себе позволить в кратчайшие сроки обновить парк автобусов.
Ранее московская областная дума предложила внести изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», установив максимально допустимый возраст для пассажирского транспорта.