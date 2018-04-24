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Установлен предельный возраст автобуса для перевозки детей
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Установлен предельный возраст автобуса для перевозки детей 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Правительство России утвердило даты, после которых при перевозках организованных групп детей нельзя будет использовать автобусы возрастом более 10 лет. Это сделано для повышения уровня безопасности перевозок и сокращения числа аварий и пострадавших.
Для автобусов массой до пяти тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область запрет начнет действовать уже с 1 июля этого года. Для более тяжелой техники, автобусов массой более пяти тонн, норма вступает в силу чуть позже — с 1 октября.
Любопытно, что для других регионов страны установили более поздние сроки. Старые модели массой до пяти тонн поручили вывести из употребления до 1 апреля 2019 года, массой более пяти тонн — до 1 октября следующего года. По всей видимости, решение объясняется тем, что в регионах перевозчики не столь богаты, как в двух столицах, и не могут себе позволить в кратчайшие сроки обновить парк автобусов.
Ранее московская областная дума предложила внести изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», установив максимально допустимый возраст для пассажирского транспорта.
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