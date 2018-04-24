Полиция вычислила лихача на ВАЗе по ролику в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники дорожной полиции нашли водителя, который выехал на встречную полосу и не остановился на пешеходном переходе. Правоохранители вычислили нарушителя по номерам машины, посмотрев видеоролик в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщили в УГИБДД по Красноярскому краю.

Видео снял регистратор машины, которая ехала следом за лихачом. На кадрах видно, как ВАЗ на полной скорости подъезжает к пешеходному переходу и, не остановившись, выезжает на встречную полосу, чтобы не сбить людей.

Нарушителем оказался

23-летний

житель Красноярска. Его уже оштрафовали на 3 200 рублей. В отношении молодого человека также возбуждено административное дело. Дополнительно ему грозит штраф пять тысяч рублей или лишение прав на полгода. В свое оправдание водитель сказал, что очень торопился.

22 апреля полиция Кубани задержала водителя, сбившего велосипедистку Лидию Плужникову. Им оказался

17-летний

подросток, управлявший машиной без водительских прав.