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Полиция вычислила лихача на ВАЗе по ролику в соцсети «ВКонтакте»
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Полиция вычислила лихача на ВАЗе по ролику в соцсети «ВКонтакте» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники дорожной полиции нашли водителя, который выехал на встречную полосу и не остановился на пешеходном переходе. Правоохранители вычислили нарушителя по номерам машины, посмотрев видеоролик в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщили в УГИБДД по Красноярскому краю.
Видео снял регистратор машины, которая ехала следом за лихачом. На кадрах видно, как ВАЗ на полной скорости подъезжает к пешеходному переходу и, не остановившись, выезжает на встречную полосу, чтобы не сбить людей.
Нарушителем оказался
23-летний
житель Красноярска. Его уже оштрафовали на 3 200 рублей. В отношении молодого человека также возбуждено административное дело. Дополнительно ему грозит штраф пять тысяч рублей или лишение прав на полгода. В свое оправдание водитель сказал, что очень торопился.
22 апреля полиция Кубани задержала водителя, сбившего велосипедистку Лидию Плужникову. Им оказался
17-летний
подросток, управлявший машиной без водительских прав.
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