Мохнатый пассажир автобуса удивил ростовчан

Бездомный пес, который решил добраться до места назначения на 65-м автобусе, удивил ростовчан. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях и опубликовали видеоролик.

Они рассказали, что мохнатый пассажир зашел вместе со всеми на одной из остановок. При этом он проявил уважение к людям и не стал занимать сидячее место, а аккуратно лег на пол. Животное не лаяло и не кусалось, только вздрагивало от громких звуков.

«Хорошая собака, пусть едет, если ей надо. Один из наших псов обожает ездить в машинах, может и этому нравится кататься», — написала одна из жительниц Ростова.

https://youtu.be/2AkVv8Q5K7I