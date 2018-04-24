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Мохнатый пассажир автобуса удивил ростовчан
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Мохнатый пассажир автобуса удивил ростовчан 

Деловое сообщество 1 час назад
Бездомный пес, который решил добраться до места назначения на 65-м автобусе, удивил ростовчан. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях и опубликовали видеоролик.
Они рассказали, что мохнатый пассажир зашел вместе со всеми на одной из остановок. При этом он проявил уважение к людям и не стал занимать сидячее место, а аккуратно лег на пол. Животное не лаяло и не кусалось, только вздрагивало от громких звуков.
«Хорошая собака, пусть едет, если ей надо. Один из наших псов обожает ездить в машинах, может и этому нравится кататься», — написала одна из жительниц Ростова.
https://youtu.be/2AkVv8Q5K7I
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