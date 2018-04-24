Губернатор Никитин не справился с «майскими указами» Владимира Путина

В Тамбовской области не произошло исполнения указа президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Владимировича Путина , не достигнуто снижение к 2018 г. смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тысяч населения.

По информации «Центра гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в регионе за 2017 год от ДТП погибло 173 человека. Из статистических данных известно, что на 1 января 2018 года, в области проживает чуть более 1 млн 33 тысяч жителей, таким образом смертность от ДТП составляет более 16 случаев на 100 тысяч населения и превышает на 50% необходимый показатель «майского указа» президента Путина.