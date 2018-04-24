Полицейский из Семикаракорска скончался в больнице после попытки суицида

Максим Н. умер в реанимации центральной районной больницы Семикаракорска. Туда его доставили из отдела полиции вчера, 23 апреля.

Как сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник, накануне 27-летний мужчина пришел на работу, заперся в кабинете, а спустя какое-то время коллеги услышали громкий хлопок.

Когда полицейские зашли в кабинет к Максиму, тот лежал на полу. На скорой его отвезли в больницу, но врачи так и не смогли спасти пациента.

— Он скончался в реанимации, — сказали корреспонденту 161.ru в больнице.

За несколько часов до рокового поступка мужчина выложил на странице в соцсети свою фотографию и прикрепил песню группы «ДДТ» «Это всё, что останется после меня».