В России запретят продажу табличек «Инвалид»

Согласно предложению Министерства труда и социальной защиты , которое появилось на сайте regulation.gov.ru, таблички будут выдавать исключительно в учреждениях медико-социальной экспертизы. Эта мера, считают авторы инициативы, необходима для того, чтобы водители, которые не являются инвалидами, не могли пользоваться льготами на парковке.

Напомним, в Москве действует система инвалидных парковочных разрешений, которые выдает столичный департамент транспорта. С этим знаком инвалиды, а также водители, которые перевозят людей с ограниченными возможностями, имеют право парковаться бесплатно на специально отведенных для этой категории граждан машино-местах.

Для бесплатной парковки выделяется не менее 10% мест, которые отмечены соответствующей табличкой и разметкой. В случае, если на такой парковке стоит автомобиль без опознавательного знака «Инвалид», но водитель может доказать свою инвалидность либо инвалидность пассажира, ему грозит эвакуация и штраф в размере 500 рублей. Если же на машине нет знака, и водитель не принадлежит к льготной категории граждан, штраф составит 5 тыс. рублей.

Эвакуации можно избежать лишь в случае, если на машине есть соответствующая наклейка. Именно поэтому они пользуются спросом в автомобильных магазинах и на заправках, где имеются в свободной продаже.