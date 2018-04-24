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На Мурманском шоссе кузов грузовика перевернулся после столкновения с легковушкой
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На Мурманском шоссе кузов грузовика перевернулся после столкновения с легковушкой 

Ivyborg.ru 50 минут назад
На 93-м км Мурманского шоссе столкнулись фургон «Мицубиси» и легковой автомобиль "Фольксваген Пассат".
По словам очевидцев, на месте происшествия уже работают сотрудники ГАИ и дорожных служб.
Происшествие немного затрудняет движение.
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