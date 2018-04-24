10 самых импортируемых автомобилей в Россию

Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» представили статистику импорта автомобилей в Россию за весь прошлый год. Ниже мы расскажем о 10 самых импортируемых автомобилях за прошлый год. 1. Toyota Land Cruiser Prado

Самой импортируемой моделью в минувшем году стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, показатель которого составил 12351 экземпляр. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году на территорию Российской Федерации в общей сложности было импортировано 235 тыс. легковых автомобилей. 2. Lexus RX

На втором месте находится Lexus RX (8583 шт.). Показатель импорта автомобилей этого года чуть выше (+0,5%) результата 2016 года. 3. Toyota Land Cruiser

Далее с практически равными результатами следуют Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC (6238 и 6235 шт. соответственно). При этом на долю новых машин здесь приходится 92% от общего объема. 4. Mercedes-Benz GLC Далее с практически равными результатами следуют Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC (6238 и 6235 шт. соответственно). 8% всех импортированных автомобилей — подержанные машины. На российском рынке GLK-класс предлагался с бензиновыми и дизельными двигателями, все версии имели полный привод и комплектовались семиступенчатой автоматической коробкой передач. 5. Lexus NX

Замыкает пятерку лидеров Lexus NX, объем ввоза которого за год достиг 6186 единиц. Lexus NX — компактный кроссовер премиум класса. 6. Mercedes-Benz GLE Всего в 2017 году было импортировано 6144 таких автомобиля. Внедорожник «Мерседес-Бенц» GLE, заявленный в качестве новой модели, представляет собой модернизированную версию M-Класса. В новых автомашинах обеспечено снижение расхода топлива и выбросов продуктов сгорания почти на 17%. 7. Toyota Prius

Всего в 2017 году было импортировано 6064 таких автомобиля. Toyota Prius — первый в мире массовый гибридный легковой автомобиль, который движется за счёт как бензинового, так и электрического двигателей. 8. Mercedes-Benz E-класс

Всего в 2017 году было импортировано 5415 таких автомобиля. Mercedes-Benz Е-класс — серия легковых автомобилей бизнес-класса немецкой торговой марки Mercedes-Benz, официально представленная с 1993 года и в настоящее время состоящая из пяти поколений. 9. Lexus LX

Всего в 2017 году было импортировано 4775 таких автомобиля. Полноразмерный внедорожник компании Lexus выпускающийся с 1996 года. Настоящее поколение построено на базе автомобиля Toyota Land Cruiser 200. На данный момент выпускается уже третье поколение внедорожника. 10. Toyota Corolla

Всего в 2017 году было импортировано 4696 таких автомобиля. Toyota Corolla — компактный автомобиль, выпускаемый компанией Toyota. Появившись в 1966 году, в 1974 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая модель в мире.