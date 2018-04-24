Названы самые импортируемые на рынок России модели автомобилей

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели очередное исследование российского рынка автомобилей, чтобы выяснить долю импортируемых в страну машин.

По результатам выяснилось, что всего за 2017 года в Россию были ввезены 235 тыс. легковых автомобилей, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 0,5%. Отметим, что на долю новых машин пришлось 92%, тогда как остальные 8% — это автомобили с пробегом.

Самой популярной ввозимой в страну моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — 12 351 экземпляр модели. Второе место по популярности занимает еще один японский автомобиль — кроссовер Lexus RX с показателем 8 583 машины.