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Названы самые импортируемые на рынок России модели автомобилей
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Названы самые импортируемые на рынок России модели автомобилей 

Quto.ru 51 минуту назад
Фото: Quto.ru
Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели очередное исследование российского рынка автомобилей, чтобы выяснить долю импортируемых в страну машин.
По результатам выяснилось, что всего за 2017 года в Россию были ввезены 235 тыс. легковых автомобилей, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 0,5%. Отметим, что на долю новых машин пришлось 92%, тогда как остальные 8% — это автомобили с пробегом.
Самой популярной ввозимой в страну моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — 12 351 экземпляр модели. Второе место по популярности занимает еще один японский автомобиль — кроссовер Lexus RX с показателем 8 583 машины.
Третье и четвертое место с почти равными результатами занимают Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC-Class соответственно. Японских внедорожников было ввезено 6 238 единиц, а немецких кроссоверов — 6 235 единиц. С небольшим отставанием от них на пятом месте расположился Lexus NX с показателем 6 186 единиц.
В десятку популярных ввозных моделей также попали Mercedes-Benz GLE-Class (6 144 шт.), Toyota Prius (6 064 шт.), Mercedes-Benz E-Class (5 415 шт.), Lexus LX (4 775 шт.) и Toyota Corolla (4 696 шт.). Читайте статью на QutoЧитайте также:Kia готовит новый кроссовер специально для РоссииMercedes подготовил красный «Майбах» для китайцевТюнеры из Щербинки заставили УАЗ «Патриот» нормально ехать
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